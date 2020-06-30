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30.06.2020 - 16:33 |

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akÅŸam var mÄ±? EDHO yeni bölüm ne zaman yayÄ±nlanacak?

BugÃ¼n EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz gÃ¼nÃ¼... Fakat koronavirÃ¼s nedeniyle dizi uzun zamandÄ±r ekrana gelmiyor. Bu hafta 166. bÃ¶lÃ¼mÃ¼n yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± merak konusu olurken 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz bu akÅŸam var mÄ±?' sorusu soruluyor.

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akÅŸam var mÄ±? EDHO yeni bölüm ne zaman yayÄ±nlanacak?

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz bu akÅŸam var mÄ±? Dizinin sÄ±kÄ± takipÃ§ileri yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ heyecanla bekleyip bu soruya cevap arÄ±yor. Ã–te yandan sÄ±klÄ±kla 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 166. bÃ¶lÃ¼m ne zaman yayÄ±nlanacak?' sorusu da soruluyor.

EÅžKIYA DÃœNYAYA HÃœKÃœMDAR Olmaz BU AKÅžAM VAR MI?

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 166. bÃ¶lÃ¼m ekrana gelmezken koronavirÃ¼s nedeniyle setlere ara verilmiÅŸ durumda... Bu nedenle EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar OlmazÂyeni bÃ¶lÃ¼m yayÄ±nlanmayacak. 166. bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ne zaman ekrana geleceÄŸi ise henÃ¼z bilinmiyor.Â 

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