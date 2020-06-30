EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz bu akÅŸam var mÄ±? Dizinin sÄ±kÄ± takipÃ§ileri yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ heyecanla bekleyip bu soruya cevap arÄ±yor. Ã–te yandan sÄ±klÄ±kla 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 166. bÃ¶lÃ¼m ne zaman yayÄ±nlanacak?' sorusu da soruluyor.

EÅžKIYA DÃœNYAYA HÃœKÃœMDAR Olmaz BU AKÅžAM VAR MI?

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 166. bÃ¶lÃ¼m ekrana gelmezken koronavirÃ¼s nedeniyle setlere ara verilmiÅŸ durumda... Bu nedenle EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar OlmazÂyeni bÃ¶lÃ¼m yayÄ±nlanmayacak. 166. bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ne zaman ekrana geleceÄŸi ise henÃ¼z bilinmiyor.Â