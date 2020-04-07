07.04.2020 - 18:43 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Nisan ATV yayın akşı
ATV'nin fenomen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte 7 Nisan Salı ATV yayın akışı...
7 Nisan ATV yayın akışı belli oldu. Berat Kandili dolayısıyla ATV'de özel bir program yayınlayacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu?
7 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV ANA HABER
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
22:30 Yarının Dünyası (Yabancı Sinema)
00:30 Esra Erol'da
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu hafta Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı nedeniyle yayınlanmayacak. Sevilen dizinin önümüzdeki hafta aynı gününde yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor...
Kardeşlerin ölüm oyunuAntalya’da oyun oynadıkları sırada H.K.'nin (7) tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi Yusuf K.'nin (8) ölümüne neden oldu. Sinir krizi geçiren anne Derya K., oğlunun öldüğünü öğrenince "Yusuf, sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.