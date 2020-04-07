Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu? EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Nisan ATV yayın akşı

7 Nisan ATV yayın akışı belli oldu. Berat Kandili dolayısıyla ATV'de özel bir program yayınlayacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu?



7 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV ANA HABER

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

22:30 Yarının Dünyası (Yabancı Sinema)



00:30 Esra Erol'da



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu hafta Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı nedeniyle yayınlanmayacak. Sevilen dizinin önümüzdeki hafta aynı gününde yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor...



