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24.04.2020 - 22:03 |

Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Esma Türkçede yer alan ve uzun yıllardır en çok kullanılan isimler arasında bulunmaktadır. Pek çok kişi son dönemlerde bu ismin anlamını öğrenmeye çalışmakta ve çocukları adına değerlendirmek istemektedir. Kız çocukları için bu adın anlamını öğrenebilirsiniz. Peki, Esma isminin anlamı nedir? Esma ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

 

Esma ismi Arapçadan Türkçeye yerleşmiş olan adlardan biridir. Arapça kökenli olarak Türkçede en çok kullanılan isimler içerisinde bulunuyor. TDK’ya bakıldığında ise bu ismin ‘adlar’ ve ‘kulaklar, işitme’ anlamları taşımaktadır 

 Esma Ne Demek?

 Esma özellikleri İslami açıdan önemli bir anlama ve değere sahip isimlerden biridir. Aynı zamanda değişik anlamları üzerinden değerlendirilir.

 - Adlar,

 - Kulaklar, işitme,

 - Esma’ül-Hüsna: Allah'ın güzel isimleri,

 Güzel ve değerli anlamları üzerinden kız çocuğunuz için isim olarak kullanabilirsiniz. Uzun yıllardır Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

 Esma İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Esma ismini kullanmak isteyen pek çok ebeveyn Kur'an'da geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Esma ismi Kur’an-ı Kerim'de yer alır. Özellikle Allah'ın güzel isimleri manası üzerinden İslamiyet’te sıkça bilinen bir addır. Aynı zamanda Hz. Esma: Hz Ebu Bekir'in kızı ve Hz. Aişe'nin ablasıdır. Tek başına ya da farklı isimlerle kombin olarak Esma adını kullanabilirsiniz. Hem İslami açıdan hem özel anlamları ve hem de telafisi üzerinden kız çocuklar için en çok tercih edilen isimlerden biridir.

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