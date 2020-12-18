Esnaf destek ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL esnaf destek başvuru ne zaman ve kimlere verilecek?

Esnaf destek paketi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kira ve esnaf destek paketi tutarı ve detayları belli oldu. Esnafa 1000 TL destek başvurusunun yapılacağı yer açıklandı. Peki kira yardımı ve 1000 TL esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak.

Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

1000 TL ESNAF DESTEK PAKETİ NE KADAR SÜRE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yapılacak destek ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.

ESNAF DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf desteğinden yararlanacakları açıkladı. İşte o açıklama; "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."