Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde KaraÃ§ayÄ±r Mahallesi Hitit Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde iÅŸ yerleri bulunan 2 esnaf arasÄ±nda araÃ§ park etme meselesinden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Taraftar birbirlerinden ÅŸikayetÃ§i olmak iÃ§in olay yerine polis Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ancak taraflardan Ä°lhan C. ve eÅŸi Ayla C. gelen polislerle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bunun Ã¼zerine arbede Ã§Ä±ktÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda polis, Ä°lhan C.'yi yere yatÄ±rarak etkisiz hale getirdi. Ayla C. ise sinir krizi geÃ§irerek, fenalaÅŸtÄ±.

KadÄ±n, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Ä°lhan C. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan bir polis memuru da tedavi iÃ§in hastaneye sevk edildi.