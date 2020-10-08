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08.10.2020 - 16:24 | | DHA

EsnafÄ±n park kavgasÄ±na polis müdahalesi!

Boluâ€™da, komÅŸu 2 esnaf arasÄ±nda araÃ§ parkÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan arbedeyi polis mÃ¼dahale etti. Polis taraflardan Ä°lhan C.â€™yi yere yatÄ±rarak etkisiz hale getirirken, eÅŸi Ayla C. fenalÄ±k geÃ§irdi.Â

EsnafÄ±n park kavgasÄ±na polis müdahalesi!

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde KaraÃ§ayÄ±r Mahallesi Hitit Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde iÅŸ yerleri bulunan 2 esnaf arasÄ±nda araÃ§ park etme meselesinden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Taraftar birbirlerinden ÅŸikayetÃ§i olmak iÃ§in olay yerine polis Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ancak taraflardan Ä°lhan C. ve eÅŸi Ayla C. gelen polislerle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bunun Ã¼zerine arbede Ã§Ä±ktÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda polis, Ä°lhan C.'yi yere yatÄ±rarak etkisiz hale getirdi. Ayla C. ise sinir krizi geÃ§irerek, fenalaÅŸtÄ±.

KadÄ±n, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Ä°lhan C. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan bir polis memuru da tedavi iÃ§in hastaneye sevk edildi.

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