Estağfurullah Nedir, Ne İçin Kullanılır? TDK'ya Göre Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Teşekkür ve tevazu sözü olarak kullanılan kelime dilimizde karşıdaki kişinin sözlerini onaylamak içinde kullanılır.

Estağfurullah Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Allah’tan af ve mağfiret dilerim manasına gelen estağfurullah, tevazu ve teşekkür sözü olarak dilimizde yer almaktadır. Kelime bir tövbe ifadesidir. Dini lügatte estağfurullah bağışlanma amacı ile Rabden af dilemek olarak tanımlanır. Türkçemizde ise ikram ve hürmet karşısında tevazu maksadı ile söylenir. Müslümanın kendisine yapılan hürmet, övgü, ikram ve teşekküre karşı estağfurullah demesi kendisine atfedilen güzelliklerin ve faziletlerin asıl sahibinin Allah olmasını kabul etmesi anlamına gelir.

TDK'ya Göre Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça olan kelimenin Türk Dil Kurumunda yer alan sözlük anlamı ise yaptığı bir davranış ya da işten dolayı kendisine teşekkür edilen kimsenin bir şey değil anlamında kullandığı kelimedir. Alçak gönüllük ve incelik ifade eder.