Et Balık Kurumu çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2021 Et Balık Kurumu Mağazaları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili şubenin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Et Balık Kurumu Mağazaları çalışma saatlerini sizler için derledik. Et Balık Kurumu Mağazaları'na gitmek isteyen vatandaşlar hafta sonu da mağazaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, cumartesi pazar Et Balık Kurumu Mağazaları çalışıyor mu?

ET BALIK KURUMU MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Et Balık Kurumu Mağazaları pazar günleri dışında her gün 09:30 - 18:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Et Balık kurumun çalışma saatleri bu şekildedir. Et balık kurumunda öğlen dinlenme saati bulunmamaktadır. İlgili saatler arasında tüm Et balık kurumlarından hizmet alabilirsiniz. Tüm mağazalar için çalışma saati bu şekildedir.