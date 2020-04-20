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20.04.2020 - 17:04 |

Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Belki de en çok bilinen ancak anlamı tam olarak bilinmeyen deyimler arasında etekleri zil çalmak geliyor. Peki, etekleri zil çalmak deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Etekleri zil çalmak deyimi Türk Dil Kurumu'na göre ‘Çok sevinmek, işleri yolunda olmak’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinden gerekli zamanlarda farklı yerlerde değerlendirmek mümkündür.

Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı Nedir?

İnsanlar bazı haberler aldığında ya da durumlar söz konusu olduğunda çok mutlu olur. Hatta o kadar mutlu olur ki ne yapacağını bilemez. Bu sevinci anlatmak için ise etekleri zil çalmak deyimi kullanılır. Hatta diğer taraftan çok heyecanlanmak ve işlerin yolunda gitmesi biçiminde ifade edilebilir.

Kısaca Deyim Açıklaması

Birden çok sözün bir araya gelerek bir durum veya olguya anlatmasına deyim denmektedir. Halk arasında ise bu deyimler arasında etekleri zil çalmak yaygın olarak kullanılıyor. Herhangi bir duruma sevilmek ya da işlerin yolunda olduğunu anlatmak için kullanılabilmektedir. Özellikle çok güzel bir haber aldığında heyecanlanarak yüksek derecede bu mutluluğu göstermek şeklinde ifade etmek mümkündür.

 

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