Etik Nedir? Etik Olmak Ve Etik Davranmak Ne Demektir?

Yazılı basında ya da edebi metin ile beraber günlük yaşamda etik kelimesi cümle içerisinde çok fazla kullanılır. Etik isminin Felsefi bir anlamı olduğunu söylemek mümkündür. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında etik kelimesi ‘Doğruyu yanlıştan ayırabilmek amacıyla Ahlak kavramının doğasını anlamaya gayret etmek’ şeklinde geçmektedir.

Etik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İnternet üzerinde en çok araştırılan kelimeler arasında etik geliyor. Özellikle televizyonda ya da basında karşılaşılması nedeniyle birçok vatandaş internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Felsefi bir yönüyle öne çıkan etik kelimesi, doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak adına ahlak kavramının temelini anlamaya çalışmak üzerine kurulu bir sözcüktür.

Etik olmak ise doğru ile yanlışı ayırmak olarak nitelemek mümkün. Etik davranmak ise doğru ve yanlışı birbirinden ayırdıktan sonra, bunu uygulamalı olarak kullanmak şeklinde söylenebilir.