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27.10.2020 - 17:03 | | DHA/İHA

Otobüsteki iğrenç görüntü; Şüpheliye ev hapsi

Sarıyer, İstinye'de İETT otobüsünde yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.R.Ö. hakkında çıkarıldığı mahkemece "Cinsel taciz" suçundan ev hapsi kararı verildi.

Otobüsteki iğrenç görüntü; Şüpheliye ev hapsi

Olay, İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana gelmişti. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yapmıştı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntüler ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheli M.R.Ö(44) gözaltına alındı. Savcılığa getirilen şüpheli M.R.Ö adli kontrol verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli M.R.Ö hakkında "Cinsel taciz" suçundan ev hapsi kararı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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