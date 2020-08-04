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04.08.2020 - 23:05 | | DHA

Ev sahibi ile göz göze gelince... İnanılmaz olay!

Adıyaman'da, hırsızlık için girdiği evin balkonunda ev sahibi ile göz göze gelen şüpheli 2'nci kattan atlayarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Elekan'a ait 3 katlı binanın 2'nci katına balkondan hırsızlık için tırmanan şüpheli, karşısında ev sahibini görünce toprak zemine atlayarak kaçtı.

Ev sahibi ile göz göze gelince... İnanılmaz olay

Elekan'ın çığlık sesini duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

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