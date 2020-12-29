Ev sahibine kızdı SABİM’i aradı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması, merak edilen sorulara yanıt bulması için 2004 yılında kurulan ALO 184 SABİM Hattı, 13 Mart’tan beri koronavirüs danışma hattı olarak hizmet vermeye başladı. 516 personel, 13 hekim ve 16 hekim dışı sağlık personeli ile hizmet veren SABİM Hattı’nda vatandaşlardan gelen aramalar vatandaş temsilcileri tarafından kayıt altına alınarak başvuru oluşturuluyor. İlgili başvurular çözümleme ekibi ve hatta görevli sağlık personeli tarafından değerlendirilerek çözümleniyor.

Yüzde 1.5’i asılsız

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nden Milliyet’in edindiği verilere göre, salgın öncesi günlük 6000 çağrı alan SABİM’e, Koronavirüs Danışma Hattı olarak 13 Mart’ta hizmet vermeye başlamasıyla birlikte günlük ortalama 12 bin 400 başvuru yapıldı. Hatta yaklaşık 7.5 milyon sesli yanıt ve telefon yoluyla 3.4 milyon kişi başvurdu. Başvuruların yaklaşık yüzde 1.5’ini ise asılsız/gereksiz olarak kaydedilen başvurular oluşturdu. SABİM’i “Evimde sular kesildi, Sağlık Bakanlığı’nın müdahale etmesini istiyorum”, “Ev sahibim eve sürekli kiracı getiriyor, şikayetçiyim”, “İnternet paketim bitti. Ne yapabilirim?” gibi gereksiz çağrılarla meşgul edenler de çoğunluktaydı.

‘Kimi ateş ölçümü, kimi ilaç’

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nde (SABİM) görevli olan bir doktor ise bu süreçte iş yüklerinin artsa da alınan geri dönüşlerden mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Gelen talepler ve sorular neticesinde hastalığın sadece sağlık sorunu olmayıp sosyal hayatın pek çok alanını etkileyen yönüne de şahit olduk. Hastalara ihtiyaçları olan pek çok konuda evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan yardımcı olabiliyoruz. Sağlık çalışanlarından ve vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri mutlu etti. Genelde standart algoritma dışındaki sorulara cevap arıyoruz. Bu bazen ateş ölçümü ile ilgili olabiliyorken, bazen de ilaç etkileşimleri ile soru olabiliyor. Bu pandemi kendimiz, ailemiz ve insanlar için korku, panik ve bazen umutsuzluk ile karışık, hiç hissetmediğimiz duygular yaşattı. Ailemizden birilerinin ve sahada görev alan sağlık çalışanı arkadaşlarımızın ölümleri çok yıpratıcı oldu. Hastalara ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza böylesine bir destek, yoğun ve yorucu çalışmaya rağmen her gün iyi hissettirdi.”

Yönlendirme nasıl yapılıyor?

SABİM’de görevli bir hemşire ise 8 aylık süreçte çok severek çalışmalarının yanı sıra stres ve yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Bazı tesadüfler de yaşadıklarını aktaran görevli hemşire “Çalışma arkadaşlarımızın yakınları aradığında çağrıyı benim karşıladığım oldu. Başvuru sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda gereken yönlendirmeyi sağlamaya çalışmak bizi mutlu etti” dedi. ALO 184’ü aradığınızda öncelikle sağlık aramanızın koronavirüs hastalığı ile ilgili olup olmadığı soruluyor. Daha sonra bulunduğunuz ili söylüyorsunuz. Kendinizde veya çevrenizde koronavirüs hastalığı olduğunu düşünüyorsanız, “Ateşiniz var mı? Öksürüğünüz var mı?, Yeni başlayan nefes-alıp verme zorluğunuz var mı?” gibi sorularla karşılaşıyorsunuz. Ardından ilgili birime aktarılıyor. Operatörler yaşadığınız şehir ve ile isim-soy isminizi öğreniyor. Ateş ve rahatsızlığınızla ilgili sorular soruyor. En son bakanlık uzmanlarına yönlendiriliyorsunuz. Başvuru sahiplerine geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılıyor. Milliyet’e konuşan SABİM hemşiresi gelen çağrılardan sonra nasıl bir yol izlediklerini şöyle anlattı:

“- Sağlık Bakanlığı algoritması doğrultusunda sağlık durumlarını öğrenebilmek için yaş, hastalık, ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomlarını, temas durumlarını sorguluyoruz.

- Gerekli durumlarda en yakın sağlık kuruluşu, ASM ya da 112 Acil Sağlık Hizmetleri yönlendirmesi adına bir yol izlerken gerektiğinde evde takip, doğru beslenme, bol sıvı alma, C vitamini takviyesi ve istirahat öneriyoruz.

- PCR testi, ilaç ve nakil talepleri, filyasyon ekipleri ile ilgili durumlar için il-ilçe sağlık müdürlüğünü ve/veya 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arıyor ya da vatandaşa telefon numaralarını iletiyoruz.”