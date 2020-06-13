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13.06.2020 - 12:50 |

Evcilleştirmek istediği yavru kurda görevliler el koydu

Sivas'ta bir kişinin doğadan bularak evinde beslediği yavru kurt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Kayseri'deki hayvanat bahçesine teslim edildi.

Evcilleştirmek istediği yavru kurda görevliler el koydu

Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın doğadan yavru kurt alıp evinde beslediği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve giden ekipler, yavru kurdu teslim alarak yasaya aykırı olarak yabani hayvan bulundurmaya çalışan kişiye idari işlem yaptı.

Yavru kurt bakım ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı Kliniği'ne teslim edildi. Yavru kurdun daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Kadın kuaföründe yılan paniğiVAN'ın İpekyolu ilçesinde, kuaföre giren yılan, paniğe yol açtı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
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