Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2020 | Evde bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır, şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşın yatıp yatmadığını sorgulamak istiyor. Evde bakım maaşından henüz yararlanmayanlar ise başvuru işleminin nasıl ve nereye yapılacağını merakla araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı nasıl alınır, şartları neler?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER MAYIS 2020

Evde bakım maaşı bu ay; Amasya, Kırıkkale, Karabük, Sakarya, Tokat, Samsun, Kırşehir, Kırklareli, Edirne şehirlerinde yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Evde Bakım Yardımına başvurmak için Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

e-Devlet üzerinden evde Bakım aylığı ödemelerini sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN



SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.