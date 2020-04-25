Evde basıldılar! Cezası 50 bin...

Kütahya Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 11 kişiyi kumar oynarken suç üstü yakaladı.



Bu kişilere, 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 50 bin lira para cezası kesildi. Ev sahipleri V.T. ve H.B. hakkında ayrıca kumar oynatmak suçundan soruşturma başlatıldı.