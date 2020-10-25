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25.10.2020 - 12:27 | | DHA

Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, evde yalnız olan Ömer Hamza (4) ve ağabeyi Eymen (8) Topçu, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kardeş, hastanede kurtarılamadı.

Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü!

Geyve'ye bağlı Yörükler Mahallesi'nde, Hasan Tosun’a ait olan 2 katlı evin damat Fatih Topçu'nun oturduğu çatı katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fatih Topçu’nun işte, eşinin ise babasında olduğu sırada, iddiaya göre, çocukları Ömer Hamza ve Eymen, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu.

Kattan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahaleye başlarken, çocukları da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen kardeşler, sağlık görevlilerince ambulansla Geyve Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ömer Hamza ve Eymen Topçu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Aile, büyük üzüntü yaşarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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