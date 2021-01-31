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31.01.2021 - 12:19 | | İHA

Evde doğum yapan annenin bebeği öldü!

Kayseri’de evde doğum yapan 31 yaşındaki Suriyeli annenin bebeği hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Evde doğum yapan annenin bebeği öldü!

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 181. Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu 31 yaşındaki Manar Süleyman, evde doğum yaptı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yeni dünyaya gelen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olayı bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı.

 

Abisinin tecavüzüne uğrayan kadının anlattıkları dehşete düşürdü!Çocukluğundan beri annesinden gördüğü şiddetten kaçan 35 yaşındaki E.B yaşadığı kabusu DHA'ya anlattı. 15 yaşındayken yanına sığındığı abisinin tecavüzüne uğrayan genç kadın, ne olduğunu anlamadan babası tarafından ‘ailenin haysiyetini temizlemek’ maksadıyla hiç sevmediği birisiyle evlendirildi. E.B kocasının babasıyla ilgili itirafı karşısında ise neye uğradığını şaşırdı.
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