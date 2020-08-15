Evde izolasyonu delene ceza

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, “İzolasyon Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Buna göre, Kovid-19 tanılı ya da temaslı olup evde izolasyona alınan kişilerin, elektronik imkanlar da kullanılarak izolasyon kurallarına uymaları sağlanacak. İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulacak. Bu ekiplerde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yönetici temsilcileri yer alacak. Evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak.

Riske atıyorlar

Bakanlık genelgesinde daha önce valiliklere gönderilen genelge ile “izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının vali/kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi” istendiği hatırlatıldı. Genelgede, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine dikkat çekilerek, bunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Mahalle ekipleri geliyor

İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkânlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacak.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Ev ve mahallelere karantina kararı

Kovid-19 vaka sayısının arttığı kentlerden önlemler devam ediyor. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı. Adıyaman’da 46 ev, Siirt’in Pervari’de 2 ev karantinaya alındı. Tunceli’de Valiliği, Kovid-19 test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşların iyileşene kadar evlerinden çıkmasını istedi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayıp karantina yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Sivas’ta ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.