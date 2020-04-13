'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşıyla koronavirüse dikkat çekti

İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, corona virüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi. Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar başlığına, 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler ise şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, fotoğrafladıkları mezar taşını sosyal medya hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu.

Corona virüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin can kayıplarını önlemek için ciddi önlem aldığını kaydeden Tarık Gündüz, uyarıların dikkate alınmasının hayat kurtaracağını söyledi. Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Gündüz, "Vatandaşlarımızın ‘evde kal’ çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına ‘evde kal’ yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. ‘Evde kal’ çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız ‘evde kal’ çağrısına dikkat çekmektir” diye konuştu.