Evde maske nasıl yapılır? İşte resimli evde maske yapma yöntemleri ve malzemeleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünyaya yayıldı. Corona virüs salgınını için birçok alanda tedbirler alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında corona virüs önemleri kapsamında toplu alanlarda maske takma zorunluluğu geldiğini açıkladı. Gelen zorunluluktan sonra vatandaşlar evde maske yapımının ayrıntılarını araştırıyor. Peki evde maske nasıl yapılır?

KAĞIT HAVLU İLE MASKE NASIL YAPILIR?





Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlamanız gerekiyor. Daha sonra ise zımbalamak için kenarlarından kıvırmalısınız.

Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi havlunun diğer tarafına da yapmanız gerekiyor.

Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

KUMAŞ İLE MASKE YAPIMI

Polyester veya viscon cinsi kumaş olması gerekiyor. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında maske takma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır."