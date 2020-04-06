Evde maske yapımı tarifi ve malzemeleri! Evde maske nasıl yapılır?

Dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle birçok tedbir alınıyor. Açıklanan önlemlerden biri ise toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi oldu. Bu tedbir sonra ise maske yapımı konusu gündemde araştırılmaya başlandı. Peki evde maske nasıl yapılır? İşte kumaştan ve kağıt havludan maske yapımı...

KUMAŞ BEZ

Evde maske yapabileceğiniz bir diğer materyal ise kumaştır. Önce polyester veya viscon cinsi kumaş olması gerekmektedir. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.

KAĞIT HAVLU

Toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale gelmesinden sonra maske yapımı merak konusu oldu. Kağıt havlu ile maske yapılabilir. Kağıt havlu parçasını, yaprak olacak şekilde alıyorsunuz. Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlamanız gerekiyor. Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırıyorsunuz. Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi havlunun diğer tarafına da uyguluyorsunuz. Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.