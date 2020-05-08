Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi...

Corona virüs günlerinde halk ekmek ve pideyi dışarıda almak yerine kendi evinde yapmayı tercih ediyor. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde 'Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?' sorusu sıklıkla soruluyor. İşte Ramazan pidesi tarifi...

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

1. Pide yaparken kullandığınız mayanızın iyi olması ve fırınınızı en sıcak ayarda kullanmanız önemlidir.

2. Pidenize baklava dilimi şekli verirken elinizi sulu karışıma batırmayı unutmayın. Bu sayede pidenizin şekli pişerken korunacaktır.

3. Kaliteli bir un, pidenizin lezzetini büyük oranda etkiler.

4. Unları karıştırarak kullanmak isterseniz koyacağınız suyun oranına dikkat etmeniz gerekir.

5. Pidenizin parlak görünmesi için yumurta sarısı, un ve kaynar su ya da yoğurtlu sos kullanabilirsiniz.

Malzemeler

500 gr ekmeklik un

350 ml

15 gr yaş maya

10 gr tuz

Üzeri için

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı

Mayayı suyun içine koyarak güzelce karıştırıp, eritin. Unu eleyerek yoğurma kabına alın. Yavaş yavaş suyun 300 ml kadarını ekleyin. Kalan suyu da azar azar ekleyerek karıştırın. Tuzu ekledikten sonra hamurun sakız kıvamına gelmesini sağlayın. Ellerinizi suya batırarak hamur makinesinden hamuru çıkarın. Bir kabın içine dökerek ortalama 20 dakika kadar bekletin. Sonra iki eşit parçaya bölerek, hiç hava almayacak şekilde üzerini kapatın. Oda sıcaklığında hamur balon gibi şişene kadar bekletin. Şişen hamuru yağlı kağıdın üzerine alın. Bu sırada fırın tepsisini ters çevirerek, fırınınızı 230 derecede ısıtmaya başlayın. Pidenin kurumaması için fırının içine bir kapta su koyun. Hazırlanan yumurtalı harçtan pidenin üzerine elinizle eşit oranda dağıtın ve parmak uçlarınızla yana doğru düz çizgiler yaparak pide şeklini verin. Susam ve çörek otunu serpin. Yağlı kağıttan hamuru sıyırarak fırın tepsisine aktarın. Burada hamuru koyduğunuz zeminin sıcak olması bir püf noktası. Üzeri kızarıncaya kadar pişirin.