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04.05.2020 - 11:18 |

Evde Ramazan pidesi yapımı ve malzemeleri! Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

Evde pide yapımı ve malzemeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç aylar içerisinde bulunan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar masalarının vazgeçilmezleri arasında bulunan Ramazan pidesinin tarifi merak edilmeye başlandı. Peki evde pide nasıl yapılır? İşte evde Ramazan pidesi yapımı, malzemeleri ve tarifi...

Evde Ramazan pidesi yapımı ve malzemeleri! Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. Ramazan ayı yaşanırken evde pide yapımı ise araştırılmaya başlandı. Corona virüs nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar pide yapımı ile ilgili tarifleri merak ediyorlar. İşte evde Ramazan pidesi yapımı, malzemeleri ve tarifi...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

Bir paket maya (25g)
2 su bardağı ılık süt
yarım tatlı kaşığı şeker
yarım su bardağı ılık su
yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği
1 yemek kaşığı tuz
5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

ÜSTÜNE SÜRMEK İÇİN :

bir yumurta sarısı
bir yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı yoğurt
Bolca susam,
çörek otu

HAMURA SEKİL VERMEK İÇİN;

1 yemek kaşığı un
5-6 yemek kaşığı su
(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.

Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.

Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.

Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.

Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.

Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.

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