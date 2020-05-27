Evde sağlık hizmeti büyük ilgi görüyor

Hastaların 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi’ne başvurularında yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulunduran bakanlık, merkezde görev yapan çağrı operatörlerinin sayısını artırdı. Bakanlık verilerine göre, pandemi sürecinde merkeze gelen çağrı sayısı katlanarak arttı. Şubat 2020’de merkeze 72 bin 861 kişi başvururken, bu sayısı martta 140 bin 91’e, nisan da 226 bin 358’e yükseldi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların bu süreçte evde sağlık hizmeti talepleri de arttı. Mart ayında 65 yaş üstü 79 bin 617 kişiye 138 bin 475 ziyaret gerçekleştirilirken nisanda bu rakam 104 bin 949 kişiye 166 bin 745 ziyaret olarak kayıtlara geçti. Martta 20 yaş altı 4 bin 1 kişiye 8 bin 86 ziyaret yapılırken, nisanda 5 bin 187 kişiye 10 bin 28 ziyarette bulunuldu.

Kimler yararlanıyor?

Evde Sağlık Hizmeti’nden yatağa bağımlı hastalar, yatağa yarı bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar, hematolojik/onkolojik hastalık grupları, (tıbbi) operasyon sonrası hekimi tarafından evde (tıbbi) takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.