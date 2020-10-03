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03.10.2020 - 11:34 | | DHA

Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kayseri'de Doğan K. (45) sevgilisi E.D. (24) ile birlikte evde yakaladığı Muhammed K.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı.

Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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