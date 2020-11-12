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12.11.2020 - 10:58 |

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Kasım ayının ortasına yaklaşırken evde bakım maaşının yattığı iller merak konusu. İşte 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller...

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulaması, SMS ve e-Devlet yoluyla gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşlarının yatma günleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Kasım ayında evde bakım parasının yattığı iller araştırılıyor. İşte12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller...

12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Afyonkarahisar, Antalya, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.  

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattıSakarya’da iddiaya göre sahte kimlik kullanan bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşının 10 yılda biriktirdiği 130 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Mağdur olan Celal Yardımcı, “10 yıl biriktirdiğim param 1 saat içerisinde gitti ve şuanda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum” dedi.
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