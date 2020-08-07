Evden çıkmadan gazete okumanın yolu: Gazetelik

Türkiye'nin en çok okunan gazeteleri Milliyet, Hürriyet, Posta ve Fanatik'i tek bir uygulamada okurlara sunan Gazetelik, Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlayacak.

Demirören Medya tarafından sunulan Gazetelik uygulamasında, son dakika gelişmeleri, spor ve dünyadan haberler gibi dilediğiniz kategoriyi seçtiğiniz gazete üzerinden abonelik işlemiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Köşe yazarları, gündem, magazin gibi pek çok kategoride basılı gazete okuma keyfini dijitale taşıyan Gazetelik uygulamasını kullanmak için ise tek yapmanız gereken cep telefonunuza uygulamayı indirmek.