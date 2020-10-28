MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı
ABONE OL
28.10.2020 - 03:03 | | DHA

Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Zonguldak'ta, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Gürsoy (51), evinde ölü bulundu.

Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Olay, gece saatlerinde Rat Mahallesi 3. Durak Sokak'ta meydana geldi. İkamet ettiği Balıkesir'den yaklaşık 1 ay önce memleketine gelen Ahmet Gürsoy'un evinden gelen kötü kokular üzerine ağabeyi içeri girdi.

Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı



Ahmet Gürsoy'un cesediyle karşılaşan ağabeyi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Ahmet Gürsoy'un cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsoy'un ölümüyle ilgili

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinin penceresinden bakarken öldürüldü!

Evinin penceresinden bakarken öldürüldü!

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Gürültüye uyandılar, gözlerine inanamadılar

Gürültüye uyandılar, gözlerine inanamadılar

Sıradaki Haber