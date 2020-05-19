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19.05.2020 - 14:14 | | DHA

Eve çadır kurup uyuşturucu yetiştirmişler!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eve kurdukları çadırda oluşturdukları özel düzeneklerle uyuşturucu yetiştiren 3 kişi yakalandı. Şüpheliler, evdeki düzeneği domates yetiştirmek için kurduklarını öne sürdü.

Eve çadır kurup uyuşturucu yetiştirmişler!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu üretmek için özel düzenekli çadır kurulduğunu belirledi.

Saksılar içinde yetiştirilen uyuşturucuların koku yapmasını önlemek için özel koku giderici sistemi, karbon filtre, nem makinesi, vantilatör, sıvı gübre, ışık sistemi ve fan sisteminin kurulduğu ortaya çıkarıldı. Çadır içinde yapılan aramada, 100 gram satışa hazır esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 30 adet fişek, 1 hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 635 lira ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, poliste verdikleri ifadede, evdeki düzeneği domates yetiştirmek için kurduklarını öne sürüp, bu bitkilerin çıktığını iddia etti. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.

 

 

 

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