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22.05.2020 - 16:45 | | DHA

Evi içki imalathanesine çevirmişler!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, evini içki imalathanesine çeviren H.Ö. polisin operasyonu ile yakalanırken, 120 kilo şarap, 40 kilo viski ve 60 kilo saf alkol ele geçirildi.

Evi içki imalathanesine çevirmişler!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde H.Ö.’nün evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde bulunan 120 kilo şarap, 40 kilo viski, 60 kilo saf alkol, içki yapımında kullanılan damıtma kazanları ve kaynatma kazanları ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilirken, H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

 

 

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