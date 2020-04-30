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30.04.2020 - 17:06 | | İHA

Evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye baskın!

Kastamonu'da bir eve yapılan jandarma baskınında kumar oynarken suç üstü yakalanan 11 kişiye, corona virüs tedbirlerini ihlal ettiklerini gerekçesiyle 49 bin 711 TL idari para cezası uygulandı.

Evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye baskın!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında ev sahipleri O.E. ve E.E. ile birlikte evde bulunan F.E.Ö, D.T, S.K, A.O.K, M.O, R.Y, M.T, H.Y. ve S.A. isimli 11 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramada O.E. isimli şahsa ait 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na muhalefetten kişi başı bin 225 TL olmak üzere 13 bin 475 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 34 bin 650 TL ve O.E. isimli şahsa da "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar" kanuna muhalefet suçundan bin 586 TL olmak üzere toplamda 49 bin 711 TL idari yaptırım uygulandı.

 

 

Zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu olduBODRUM'daki Gündoğan koyunda görüntülenen zargana azmanı cinsi balık, büyüklüğü ve yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetildi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan balıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile girişlerin kapatılması üzerine kıyıya kadar yaklaştıkları öğrenildi.
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