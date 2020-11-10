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10.11.2020 - 02:23 | | DHA

Evi pitbullarla korumuşlar! Ele geçirildi

Çatalca'da seraya çevrilen bahçeli eve düzenlenen operasyonda 360 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, 3 aylık takip sonucunda Çatalca'da hint keneviri yetiştirmek için seraya çevrilen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli boyutlarda 360 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

EVİ PİTBULLARLA KORUDULAR 

Şüphelilerin seraya çevirdikleri evde yüksek teknolojili havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullandıkları görüldü. Evin güvenliğini sağlamak için ise bahçesinde 2 pitbull cinsi köpek besledikleri, tek katlı evin balkonunun bir kısmını güvenlik kulübesine dönüştürdükleri ve burada nöbet tuttukları öğrenildi. Kulübe içinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. 

Evi pitbullarla korumuşlar Ele geçirildi

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