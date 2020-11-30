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30.11.2020 - 12:22 | | İHA

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü Çay mahallesinde bulunan dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor. Evin sahibi Adem Kurkut; "İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var" dedi.

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut, evinin çatısında 85 cm uzunluğunda dev yaban arısının yuvasını buldu. Muhtar Kurkut'un evinin çatısında ortaya çıkan 85 cm büyüklüğündeki yaban arısı yuvası görenleri şaşırtırken, muhtarın evinin çatı aralığındaki ahşabın altına arıların yaptığı yuva mahallelilerin ilgi odağı haline geldi.

Evin sahibi Kurkut, yuvayı çatı aralığında şans eseri fark ettiğini söyledi. Kurkut "Daha önceden evime giren dev yaban arılarını fark ettim. Bir yuvalarının olabileceğini tahmin ettim ve çatı katına çıkınca şans eseri buldum. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan yaptığım araştırma sonucunda dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendim" dedi.

Bu tür dev yabanı arı yuvaları ile ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Kurkut, bulduğu yuvanın özelliğini yitirmeden bir müzede sergilenmesi için yetkililerden bu yuvayı almalarını veya kendisinin herhangi bir devlet kurumuna teslim edebileceğini ifade etti.

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

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