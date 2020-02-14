MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi!
ABONE OL
14.02.2020 - 12:49 | | DHA

Evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi!

İstanbul Eyüpsultan'da çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi!

Yangın, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye evde bir cesetle karşılaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin evde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Atalay Yenidünya'ya ait olduğunu belirledi. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haberi alan Yenidünya'nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.  Mahalle sakini Abbas Sarıkaya, "Gece çalışan bir arkadaş, işten gelince karşıdan yangını görüyor ve itfaiyeyi arıyor. Komşumuz iyi bir insandı. Yalnız yaşıyordu. Emekli ve kendi halinde bir insandı" dedi.  

 

 

    Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu!

    TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu!

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Sıradaki Haber