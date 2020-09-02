Ä°ddiaya gÃ¶re, Ali SarÄ±zeybek'tenÂ (41) haber alamayan bir arkadaÅŸÄ±, bu sabah saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda BayraklÄ± Mahallesi'ndeki eve geldi.Â KapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± Ã¼zerine iÃ§eri giren arkadaÅŸ,Â SarÄ±zeybek'i yerde kanlar iÃ§erisinde buldu. Ä°hbar Ã¼zerine adrese Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri SarÄ±zeybek'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.



BaÅŸÄ±nda darp izi olduÄŸu tespit edilen Ali SarÄ±zeybek'inÂ babasÄ±na ait evde yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu bildirilenÂ SarÄ±zeybek'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, cesedi bulan adÄ± aÃ§Ä±klanmayan arkadaÅŸ ileÂ komÅŸularÄ±n ifadelerine baÅŸvurdu.

SoruÅŸturma sÃ¼rerken, SarÄ±zeybek'in kesin Ã¶lÃ¼m nedeni Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lacak otopsiyle ortaya Ã§Ä±kacak.