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24.10.2020 - 19:48 | | DHA

Evinde oturuyordu ne olduğunu anlamadı! Şoke eden olay

Adana'da Doğan K., evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Doğan K. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen Doğan K., dairesine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Evinde oturuyordu ne olduğunu anlamadı Şoke eden olay

Açılan ateş sonucu bacağından, göğsünden ve kolundan yaralan Doğan K., silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Doğan K. Acil Servis'te tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Evinde silahlı saldırıya uğradıAdana'da Doğan K., evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Doğan K. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.
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