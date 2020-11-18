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18.11.2020 - 15:04 | | İHA

Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı!

Samsun'da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.K.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 490 adet sentetik ecza hap, 21 adet ecstasy hap ve 0,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen C.K. savcı tarafından tutuklanması talebiyle çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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