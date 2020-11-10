MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Evine giren gaspçıdan ölü taklidi yaparak, kurtuldu!
ABONE OL
10.11.2020 - 16:07 | | DHA

Evine giren gaspçıdan ölü taklidi yaparak, kurtuldu!

Karabük’te, Hafize Kaya (70) gece yarısı evine girerek, kolundaki bilezikler gasbeden şüpheliden ölü taklidi yaparak, kurtuldu.

Olay, Karabük’e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Kaya, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Kaya, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi.  Saldırgan Hafize Kaya’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Kaya’nın kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Kaya, ailesini arayarak yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonunda R.Y. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Çaldığı bilezikler ele geçirildi. 

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, “İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti” dedi.

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet