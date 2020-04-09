Evini terk edene anında uyarı mesajı

İletişim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele için “Pandemi İzolasyon Takip Projesi” geliştirdiğini duyurdu. Başkanlıktan yapılan açıklamada, izolasyonunun Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbir olduğu hatırlatıldı. Özellikle koronavirüs testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonun bu dönemde hayati önem taşıdığı belirtilerek, “Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı” denildi.

Uymayana ceza gelecek

Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Açıklamada, kişinin takipten kurtulmak için cep telefonunu evde bırakma olasılığına ilişkin herhangi bir detaya yer verilmezken, bu tip durumlarda polis çevirmesine ihlalin tespit edilebileceği değerlendiriliyor.

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak. Pandemi İzolasyon Takip Projesi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmediği belirtildi.