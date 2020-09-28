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28.09.2020 - 16:58 | | DHA

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Bilecik'te Yunus Bulut (28), evinin önünde otomobilinden indiği sırada kimliği belirsiz kişilerce başka bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 7 adet boş kovan bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Bilecik’te merkeze bağlı Aşağıköy’de oturan Yunus Bulut, evinin önünde 11 AAT 081 plakalı otomobilinden indiği sırada başka bir araçla gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kentte ikinci el eşya alım satımı yaptığı öğrenilen Bulut, ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Bulut, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

7 KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan ele geçirilirken, şüphelilerin yakalanması için Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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