Evlat katili

Ankara Çubuk’ta seyyar bal satıcısı olan 4 çocuk babası Harun Yıldız (51) ile lise öğrencisi olan 16 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız arasında önceki akşam evlerinde tartışma çıktı. Harun Yıldız daha sonra kızını hafif ticari aracıyla Kargın Mahallesi’ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanındaki tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş etti.

Cesedi sürücüler gördü

Harun Yıldız kızının cesedini yol kenarında bırakıp giderken, olay yerinden geçen sürücüler, genç kızın cansız bedenini görünce polisi aradı. Gelen sağlık görevlileri Şeyma Yıldız’ın öldüğünü belirledi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kızını öldüren Harun Yıldız ise emniyete giderek teslim oldu. Baba Yıldız’ın soğukkanlılıkla verdiği ifadesinde, “İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm, erkeklerle gezmemesi için uyardım, tartışınca kendimi kaybettim” dediği öğrenildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın cenazesi ise memleketi Çankırı’nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

‘O güzel kız artık yok’

Şeyma’nın okul arkadaşı Alper E.’nin Twitter’da yaptığı paylaşım yürek burktu. Alper E. paylaşımında, “Seni bizden aldılar güzel arkadaşım benim... Seni bizden ülkemin o iğrenç zihniyeti aldı. #seymayıldız dün konuştuğum dert arkadaşım artık yok. Dün montumu üstüne örtüp uyuyan o güzel kız artık yok” ifadelerini kullandı.