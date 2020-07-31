Evlenme teklifini reddettiği için... Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Zanlı D.D, G.G'nin annesi Döndü (61), babası Turgut (65), kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak eve gelen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olaydan sonra kaçan zanlı D.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

D.D'nin evlenme teklifini reddeden G.G'yi tehdit ettiği, bunun üzerine G.G'nin dün Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğine giderek "Eski eşinin kafasını koparırım, ayrılırsan aileni öldürürüm, katliam yaparım." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi.