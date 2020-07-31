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31.07.2020 - 00:06 | | AA

Evlenme teklifini reddettiği için... Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Sivas'ta bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi silahla öldürdü. İddiaya göre, D.D. (43), evlenme teklifini reddeden G.G'nin (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki evine gitti.

Evlenme teklifini reddettiği için... Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Zanlı D.D, G.G'nin annesi Döndü (61), babası Turgut (65), kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Evlenme teklifini reddettiği için... Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Acı haberi alarak eve gelen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olaydan sonra kaçan zanlı D.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Evlenme teklifini reddettiği için... Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

D.D'nin evlenme teklifini reddeden G.G'yi tehdit ettiği, bunun üzerine G.G'nin dün Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğine giderek "Eski eşinin kafasını koparırım, ayrılırsan aileni öldürürüm, katliam yaparım." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi.

Evlenme teklifini reddettiği için... Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

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