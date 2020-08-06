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06.08.2020 - 17:36 | | DHA

Evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu!

Sivas’ta elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında, müstakil ev yanarak küle döndü. Evleri yanan aile, gözyaşı döktü.

Evleri yanan aile gözyaşlarına boğuldu!

Yangın, dün gece, merkeze 39 kilometre uzaklıktaki Gaziköy'de yaşayan İsmail Temir'e ait müstakil evde çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çatıda başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Köylülerin durumu farketmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın sırasında evde olan İsmail, Dudu, Arif, Kübra ve Emine Temir köylüler tarafından içeriden çıkartıldı.  Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Dudu Temiz gözyaşları içinde,  "Evimiz, barkımız yandı, büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ateşlerin arasında kaldık, bizi köylüler kurtardı. Eşyalarımız hep yandı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yardım bekliyorum" dedi.

 

 

 

Ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı!İstanbul'da iki çocuk annesi 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürerek sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Polise şikayetinin ardından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eski eşi Z. E.'nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Önem, “Yakınımdayken öldüreceğini söylüyordu. Şimdi silah almış, uzaktan bir kurşunla ölmek istemiyorum" dedi.
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