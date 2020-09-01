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01.09.2020 - 00:35 | | İHA

Evli kadına taciz skandalı! Bisikletle takip etmeye kalkınca...

Adana’da evli bir kadını cep telefonuyla mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadını takip ettiği sırada kadının kocası ve mahalli tarafından yakalanıp darp edildi. Tacizci polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. bir süredir evli olan ismi belirtilmeyen kadına cep telefonuyla mesaj atarak taciz etmeye başladı. S.A., akşam saatlerinde ismi belirtilmeyen kadını sokakta bisikletiyle takip etmeye başladı. Durumu fark eden kadın, eşine haber verdi.

Olay yerine gelen kadının eşi, S.A.’yı mahalleliyle birlikte dövmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi.

Evli kadına taciz skandalı Bisikletle takip etmeye kalkınca...

Özel harekat timleri, olayın gerçekleştiği bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüpheli S.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, ismi belirtilmeyen kadının daha önce S.A.’nın kendisini taciz ettiği yönünde suç duyurusu olduğu öğrenildi.

Bakan Selçuk'tan İstiklal Marşı paylaşımıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız." ifadesini kullandı.
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