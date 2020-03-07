Evlilik teklifi reddedilince dehşet saçmıştı! Dikkat çeken detay...

Kayseri Melikgazi ilçesi TOKİ 8'inci Etap Asilevler'de yaşayan Suna Ç.'nin evinde dün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:



Kazım Şimşek (54) , sevgilisi Suna Ç.'nin evine giderek evlilik teklifinde bulundu. Ancak Suna Ç., olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine 1 yıldır birlikte olan çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Kazım Şimşek, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, Suna Ç.'ye ateş etti. Bacağından vurulan kadın, kanlar içinde yere yığılırken Şimşek aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar etti.



TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Suna Ç.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kazım Şimşek'i bir yıldır tanıyorum. Zaman zaman evime gelirdi. Benimle evlenmek istiyordu. Bana evlenmek istediğini söyledi, kabul etmedim. Tartıştık, sonra silahıyla beni vurup, intihar ettiği" dediği öğrenildi.



KIZI ÖLDÜRÜLÜNCE, İDAM CEZASI İSTEMİŞTİ



Kayseri'nin Sarız ilçesi Ayranlık Köyü'nde toprağa bugün toprağa verilen Kazım Şimşek'in, kızı Gülay Şimşek, geçen yıl 31 Temmuz günü işten eve dönerken, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından sokak ortasında vurularak, öldürülmüştü.

Kazım Şimşek, o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur" demişti.