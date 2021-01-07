EXXEN TV nedir, nasıl izlenir? EXXEN TV aylık ve yıllık ücreti kaç TL?

EXXEN nedir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu EXXEN 1 Ocak'ta dijital platformda yayına başladı. TV ekranından izlenmeyen Exxen aylık ve yıllık abonelik ücretleri bulunuyor. Aleyna Tilki-Cemal Canseven'in başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım, Youtube'da yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ile Konuşanlar gibi birçok yerli içerik platformda yer alıyor. Peki EXXEN TV abonelik ücreti ne kadar?

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var. Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.

EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen'e üye olmak için bilgisayarınızdan www.exxen.com.tr adresini ziyaret ederek yeni hesapl oluşturabilirsiniz.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin dijital platformu Exxen Apple Store'da ve Play Store'da yer alıyor. Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir.

Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.

EXXEN'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR

Diziler

2021-: Sihirli Annem

2021-: Şeref Bey

2021-: Olağan Şüpheliler

2021-: Hükümsüz

2021-: Gibi

2021-: Öğrenci Evi

2021-: Yetiş Zeynep

2021-: Vahşi Şeyler

2021-: İşte Bu Benim Masalım

Programlar

2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)

2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)

2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

2021-: Sürprizimiz Var

2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

2021-: Buraların Yabancısıyız

2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

2021-: Kaçış (Alper Rende)

2021-: Survivor Seçmeler

Yarışma

2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)

2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)

2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

2021-: Ayak Tenis

2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Güldürü

2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları

2021-: Süper 1 Takım