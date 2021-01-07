EXXEN TV nedir, nasıl izlenir? EXXEN TV aylık ve yıllık ücreti kaç TL?
EXXEN TV nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen 1 Ocak tarihinde yayına resmen başladı. Yayının başlamasının ardından kısa süreli platforma erişim sıkıntıları yaşandı. Reklamlı ve reklamsız obonelik ücretleri çok tartışılan Exxen TV'ye üye olduktan sonra 7 gün platformda yer alan dizi, film, belgesel gibi birçok içeriği ücretsiz izleyibiliyorsunuz. Peki Exxen nedir, nasıl izlenir?
EXXEN nedir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu EXXEN 1 Ocak'ta dijital platformda yayına başladı. TV ekranından izlenmeyen Exxen aylık ve yıllık abonelik ücretleri bulunuyor. Aleyna Tilki-Cemal Canseven'in başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım, Youtube'da yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ile Konuşanlar gibi birçok yerli içerik platformda yer alıyor. Peki EXXEN TV abonelik ücreti ne kadar?
EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var. Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.
EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?
Exxen'e üye olmak için bilgisayarınızdan www.exxen.com.tr adresini ziyaret ederek yeni hesapl oluşturabilirsiniz.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin dijital platformu Exxen Apple Store'da ve Play Store'da yer alıyor. Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir.
Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.
EXXEN'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR
Diziler
2021-: Sihirli Annem
2021-: Şeref Bey
2021-: Olağan Şüpheliler
2021-: Hükümsüz
2021-: Gibi
2021-: Öğrenci Evi
2021-: Yetiş Zeynep
2021-: Vahşi Şeyler
2021-: İşte Bu Benim Masalım
Programlar
2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)
2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
2021-: Sürprizimiz Var
2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
2021-: Buraların Yabancısıyız
2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
2021-: Kaçış (Alper Rende)
2021-: Survivor Seçmeler
Yarışma
2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)
2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)
2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
2021-: Ayak Tenis
2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)
Güldürü
2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)
Belgesel
2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)
Çizgi Dizi ve Filmler
2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları
2021-: Süper 1 Takım