Eylül Yağlıdere cinayetinde anneye verilen cezaya itiraz

Gerekçeli kararda katilin, çocuğu cinsel istismarı gizlemek için öldürdüğü, suç ortağı annesinin de cinayete onay verdiği belirtilmişti. Yağlıkara ailesi, anne Huriye Koçyiğit’e verilen cezayı istinaf mahkemesine taşıdı. İtiraz dilekçesinde anne Koçyiğit’in oğlunun işlediği suçlarda yardımcı değil, bizzat azmettirici olduğu belirtildi.

Dilekçede, Huriye Koçyiğit’in oğlu Uğur Koçyiğit’in cinsel istismarının duyulmasıyla köyde büyük bir tepki oluşacağını düşünerek Eylül’ü öldürme fikrini oğlunun aklına soktuğu belirtildi. Anne Koçyiğit’in cinayet fikrini oğluna empoze ettikten sonra Eylül’ü arama çalışmaları sırasında da panikle hareket ettiğinin gözlemlendiği vurgulandı. Dilekçede, “Sanık Huriye Koçyiğit, oğlunu nitelikli cinsel istismar suçunun delillerinin yok edilmesi için ikna etmektedir. Sanık, oğlunu tabiri caizse ateşe attığının farkındadır” denildi.

‘Cezada indirim de yanlış’

Yağlıkara ailesinin avukatlarından Hikmet Tepe, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sanık anne için ‘cinayete azmettirme’ olarak ceza kurulması gerekirken, suç vasfı yönünden mahkeme yanılgıya düşerek daha az ceza vermiştir. İkinci olarak ise yasal sebepleri olmadığı halde, sanık Huriye Koçyiğit’in cezasından 1/6 oranında indirim yapılmış olmasının da doğru olmadığı görüşündeyiz. Zira sanık tüm yargılama boyunca pişmanlık duyacak bir tavır göstermemiştir.”