‘Eylülde 171 terörist etkisiz hale getirildi’

Çataklı, “171 teröristin 67’si ölü, 74’ü sağ, 30’u teslim olmak üzere etkisiz hale getirilmiştir” diye konuştu. Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bakanlığın 2020 yılı eylül ayı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Çataklı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildiğini ve 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine de kontroller yapıldığını söyledi. Çataklı, “1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda misafir edildi” dedi.