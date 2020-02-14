Eyüp Sultan Aylar kimdir, kaç yaşında? Eyüp Sultan Aylar biyografisi

Eyüp Sultan Aylar, O Ses Türkiye'de yarı finalde bu akşam yarışacak olan isimler arasında yer alıyor. Hadise'nin takımında yer alan Eyüp Sultan Aylar, yarı finalde söyleyeceği şarkı ile herkesi yine büyüleyecek. Türkiye'nin kararının ardından Eyüp Sultan Aylar'ın finale kalıp kalmayacağı belli olacak. Peki Eyüp Sultan Aylar kimdir?

EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunu olan Eyüp Sultan Aylar, aslen İzmirli ve müzisyen. doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü’nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.