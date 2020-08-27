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27.08.2020 - 12:39 | | DHA

Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen 9 yaşındaki çocuğa 2 köpek saldırdı. Saldırı anları ile çocuğun koşup, annesine sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi'nde dün meydana geldi. 9 yaşındaki Yusuf G. yolda yürürken, iki köpeğin saldırısına uğradı. Korkarak, kaçan küçük çocuk yere düştü. Tekrar ayağa kalkan çocuk annesi Gülşah G.'ye sarıldı. Köpekler de bu sırada çocuğu kovalamayı bıraktı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yusuf G.'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

 

 

Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
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